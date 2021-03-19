Москва, , 10:23 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «МКУ». Об этом 19 марта сообщили в ЦОС ФСБ.

«Во взаимодействии с СК России… пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодёжного радикального сообщества МКУ», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, члены МКУ получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «отрабатывали приёмы» на людях без определённого места жительства, а также сожгли копию Знамени Победы. По местам жительства у задержанных изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД и СКР провели спецоперацию, в результате которой задержали сторонников украинской молодёжной радикальной группы «МКУ».

Задержанные — трое молодых людей в возрасте 18, 19 и 33 лет. В ходе оперативных действий у них была изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие и средства связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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