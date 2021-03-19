Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Канадский трицикл ElectraMeccanica Solo будет выпускаться в США на заводе в городе Меса (штат Аризона). Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Solo питается от аккумуляторной батареи NCA мощностью 17,3 кВт-ч с жидкостным охлаждением. Батарея может заряжаться от любых зарядных станций. Максимальное время зарядки составляет три часа.

«В Solo на 99% меньше деталей, чем в двигателе внутреннего сгорания, что значительно увеличивает его надёжность. Тратьте больше времени на поездку, и меньше — на ремонт», — говорится в сообщении компании.

SOLO оснащён креслами с электроподогревом, Bluetooth для аудиосистемы и камерой заднего вида.

Мощность электромотора трицикла равна 40 кВт (54 л. с.), а его дальность хода составляет 160 км на одной зарядке.

Компания планирует выпускать до 20 тыс. трициклов в год.

Ранее калифорнийский стартап Alpha создал компактный электропикап Wolf («Волк») длиной 4765 мм и грузовой платформой 1652×1490 мм. Автомобиль предназначен для перевозки грузов массой до 1360 кг. Запас хода Wolf — 440 км.

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