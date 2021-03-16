Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Американская компания Tesla провела на своём полигоне испытания электротягача Semi. Видео с тестовым электрогрузовиком размещено на YouTube-канале YouTube Reels.

Стоит отметить, что тестовый образец электротягача не совсем бесшумный, однако он работает тише, чем обычный дизельный тягач.

Концепт Tesla Semi впервые был представлен в ноябре 2017 года, а его продажи были запланированы на 2019 год. Однако выпуск грузовика откладывался несколько раз. В компании планируют начать его продажи в конце 2021 года.

На премьере было заявлено, что дальность хода электромобиля по шоссе с 36-тонным прицепом составит 804 км. Тягач с таким грузом сможет разогнаться до «сотни» за 20 секунд. Однако в начале 2020 года глава Tesla Илон Маск сообщил, что запас хода Semi составит 965 км.

Ранее компания KIA провела в Южной Корее испытания электрокара KIA CV/EV. По мнению автопроизводителя, эта модель должна стать конкурентом Tesla Model 3. Ожидается, что южнокорейский электромобиль будет оснащён мотором производительностью 313 л. с.

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