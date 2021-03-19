Бокситогорск, , 11:47 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки официально подтвердили 14 летальных случаев, главной причиной которых стал COVID-19. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Показатель в 14 смертей ранее в текущем месяце был зафиксирован 5 марта по итогам предыдущих суток. Таким образом, этот печальный результат сейчас повторён. Общее количество жертв ковида в регионе достигло 831 человека.

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Кроме того, за последние сутки в Ленобласти выявлено 124 новых носителя коронавируса, это на два случая меньше, чем днем ранее, сообщили 19 марта в областном оперштабе. С учетом новых данных в регионе выявлено 38 532 случая за время пандемии, выздоровел 36051 человек, в том числе 121 — за последние сутки.

Наибольшее количество новых носителей за минувшие сутки выявлено в городах Всеволожск (15), Гатчина (9), Выборг (7).

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