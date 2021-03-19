Москва, , 11:40 — REGNUM Девятиэтажный дом в подмосковных Химках, где произошёл взрыв, газифицирован. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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«Многоквартирный дом, кирпичный, девятиэтажный, четырёхподъездный, газифицирован», — рассказали в пресс-службе о доме, где случился «хлопок».

Также сообщается, что пожар локализован, есть пострадавшие.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что «произошел хлопок неизвестного происхождения».

Ранее СМИ сообщили, что причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.