Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва в Химках
На месте взрыва в Химках сотрудники МЧС разбирают завалы. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.
На кадрах видно, что межэтажное перекрытие под одной из комнат полностью обрушилось вниз. Обломки разбирают сотрудники МЧС.
Два человека погибли при взрыве в Химках
При взрыве в подмосковных Химках погибли два человека, сообщает 19 марта РИА Новости.
По данным агентства, два человека погибли, в том числе трёхлетний ребёнок. Также пострадали два человека, в том числе 12-летний подросток.
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Химках
В подмосковных Химках, где произошёл взрыв в девятиэтажном доме, ликвидировали пожар. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
По данным пресс-службы, в 11:30 ликвидировано открытое горение.
В Химках ребёнка спасли из-под завалов после взрыва в жилом доме
Спасатели извлекли живого ребёнка из-под обрушенных конструкций многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках. Об этом сообщили 19 марта журналистам в МЧС России.
Mash: при взрыве в Химках погиб ребёнок
Во время взрыва в девятиэтажном доме в подмосковных Химках погиб ребёнок, сообщает 19 марта телеграм-канал Mash.
«Ребёнок погиб при взрыве на улице Зелёной в Химках», — сообщил канал.
К месту ЧП также выехал глава регионального управления МЧС Сергей Полетыкин.
Воробьёв отправил зампреда правительства к месту взрыва в Химках
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отправил на место взрыва в Химках зампреда правительства Романа Каратаева.
МЧС: дом в Химках, где произошло ЧП, газифицирован
Девятиэтажный дом в подмосковных Химках, где произошёл взрыв, газифицирован. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«Многоквартирный дом, кирпичный, девятиэтажный, четырёхподъездный, газифицирован», — рассказали в пресс-службе о доме, где случился «хлопок».
Названа возможная причина взрыва в Химках
В многоэтажном доме в подмосковных Химках мог произойти взрыв бытового газа, сообщают 19 марта СМИ со ссылкой на источник.
В МЧС сообщили о локализации пожара в Химках
В подмосковных Химках локализован пожар на месте взрыва в жилом доме, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В главке рассказали, что пожар был локализован в 11:03 на площади 12 квадратных метров.
Один человек погиб в результате взрыва в Химках
Во время взрыва в Химках погиб мужчина, сообщил 19 марта информированный источник.
«После хлопка начался пожар сразу в нескольких квартирах», — рассказал он.
Сообщение о происшествии поступило дежурным в 10:24 по местному времени, в 10:35 на место прибыло подразделение, которое установило, что"произошел хлопок неизвестного происхождения».
В МЧС сообщили об обрушениях в результате взрыва в Химках
В подмосковных Химках в результате «хлопка» произошло обрушение межкомнатных перегородок, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
В Химках в девятиэтажном доме прогремел взрыв
По некоторым данным, обрушились межкомнатные перегородки. Под завалами могут находиться двое детей.
Воробьёв поручил главе Химок помочь пострадавшим при взрыве
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение главе городского округа Химки оказать помощь пострадавшим при взрыве в жилом доме, сообщает 19 марта телеграм-канал руководителя региона.
«Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома», — говорится в сообщении канала.
В девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв
В Московской области прогремел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Уточняется, что ЧП произошло на улице Зелёной в Химках.