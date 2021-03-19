19 Марта
 
12:02

Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва в Химках

На месте взрыва в Химках сотрудники МЧС разбирают завалы. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что межэтажное перекрытие под одной из комнат полностью обрушилось вниз. Обломки разбирают сотрудники МЧС.

11:54

Два человека погибли при взрыве в Химках

При взрыве в подмосковных Химках погибли два человека, сообщает 19 марта РИА Новости.

По данным агентства, два человека погибли, в том числе трёхлетний ребёнок. Также пострадали два человека, в том числе 12-летний подросток.

11:51

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Химках

В подмосковных Химках, где произошёл взрыв в девятиэтажном доме, ликвидировали пожар. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным пресс-службы, в 11:30 ликвидировано открытое горение.

11:47

В Химках ребёнка спасли из-под завалов после взрыва в жилом доме

Спасатели извлекли живого ребёнка из-под обрушенных конструкций многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках. Об этом сообщили 19 марта журналистам в МЧС России.

11:44

Mash: при взрыве в Химках погиб ребёнок

Во время взрыва в девятиэтажном доме в подмосковных Химках погиб ребёнок, сообщает 19 марта телеграм-канал Mash.

«Ребёнок погиб при взрыве на улице Зелёной в Химках», — сообщил канал.

11:43

К месту ЧП также выехал глава регионального управления МЧС Сергей Полетыкин.

11:42

Воробьёв отправил зампреда правительства к месту взрыва в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отправил на место взрыва в Химках зампреда правительства Романа Каратаева.

11:40

МЧС: дом в Химках, где произошло ЧП, газифицирован

Девятиэтажный дом в подмосковных Химках, где произошёл взрыв, газифицирован. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Многоквартирный дом, кирпичный, девятиэтажный, четырёхподъездный, газифицирован», — рассказали в пресс-службе о доме, где случился «хлопок».

11:36

Локализация пожара в двух квартирах в жилом доме в городском округе Химки. 50.mchs.gov.ru

11:34

Названа возможная причина взрыва в Химках

В многоэтажном доме в подмосковных Химках мог произойти взрыв бытового газа, сообщают 19 марта СМИ со ссылкой на источник.

11:33

В МЧС сообщили о локализации пожара в Химках

В подмосковных Химках локализован пожар на месте взрыва в жилом доме, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В главке рассказали, что пожар был локализован в 11:03 на площади 12 квадратных метров.

11:31

Один человек погиб в результате взрыва в Химках

Во время взрыва в Химках погиб мужчина, сообщил 19 марта информированный источник.

«После хлопка начался пожар сразу в нескольких квартирах», — рассказал он.

11:29

Сообщение о происшествии поступило дежурным в 10:24 по местному времени, в 10:35 на место прибыло подразделение, которое установило, что"произошел хлопок неизвестного происхождения».

11:29

В МЧС сообщили об обрушениях в результате взрыва в Химках

В подмосковных Химках в результате «хлопка» произошло обрушение межкомнатных перегородок, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

11:28

В Химках в девятиэтажном доме прогремел взрыв

По некоторым данным, обрушились межкомнатные перегородки. Под завалами могут находиться двое детей.

11:28

Воробьёв поручил главе Химок помочь пострадавшим при взрыве

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение главе городского округа Химки оказать помощь пострадавшим при взрыве в жилом доме, сообщает 19 марта телеграм-канал руководителя региона.

«Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома», — говорится в сообщении канала.

11:27

В девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв

В Московской области прогремел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Уточняется, что ЧП произошло на улице Зелёной в Химках.