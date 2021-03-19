Девятиэтажный дом в подмосковных Химках, где произошёл взрыв, газифицирован. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Многоквартирный дом, кирпичный, девятиэтажный, четырёхподъездный, газифицирован», — рассказали в пресс-службе о доме, где случился «хлопок».