Москва, 19 марта, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают изменить законодательство и требования к закупкам продуктов питания для детей в больницах, школах, детсадах, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

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Прежде всего, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), предлагается «усилить позиции, связанные с закупкой продуктов питания, для всех детских учреждений».

«Мы предлагаем установить особенности закупки и установить приоритет критерия качества, а не цены», — сказала парламентарий в ходе заседания президиума Совета законодателей, отметив, что это должно найти отражение и в договорах, и в контрактах.

Предлагается ввести требование обязательного указания при подаче заявок товарного знака производителя на весь товар, — анализ показывает, что это сегодня не делается.

Кроме того, по ее мнению, по закупкам продуктов питания не нужно ждать множества нарушений, «достаточно одного грубого нарушения для расторжения контракта в одностороннем порядке».

Также среди рекомендаций — установить порядок определения начальной цены при осуществлении закупок питания для детских учреждений, так как искусственное занижение приводит к проблемам со здоровьем у детей.

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