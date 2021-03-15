Москва, , 14:10 — REGNUM Более половины российских школ — 54% — Роспотребнадзор проверил на предмет качества организации питания. Выявленные нарушения касаются хранения и маркировки продуктов, а также сроков прохождения медосмотров персоналом пищеблока, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова 15 марта на совещании членов правительства.

Она отметила, что школы проверяли по поручению президента Владимира Путина. Проверено 24,2 тыс. школ и 4,3 тыс. поставщиков продуктов. В 15% случаев обнаружены нарушения хранения продуктов, в 13% — нарушения маркировки, в 12,3% — сроков прохождения медосмотров персоналом пищеблока.

По словам Голиковой, «практически без сбоев» запущен проект по обеспечению учеников начальной школы горячим питанием. С сентября 2020 года такое питание получают 7,3 млн детей в 39,2 тыс. школ. В текущем году для этого выделено 59,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 15 марта о недопустимости отравлений детей в школьных столовых. Еда в школах должна быть качественной и здоровой, подчеркнул он.

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