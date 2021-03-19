Денвер, США, 19 марта 2021, 10:50 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Микко Рантанен, ещё по шайбе забросили форварды Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Йоонас Донской.
В составе «Миннесоты» точным броском отметился нападающий Виктор Раск.
В настоящее время «Колорадо» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Миннесота» идёт на третьем месте с 37 очками.
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