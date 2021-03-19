Нью-Йорк, США, , 10:47 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Оскар Линдблом, ещё по шайбе забросили форварды Клод Жиру и Якуб Ворачек.

В составе «Айлендерс» отличились Майкл Дэл Колл, Себастьян Ахо и Оливер Вальстрём. Российский вратарь Семён Варламов отразил 27 бросков из 31.

В настоящее время «Филадельфия» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 33 очка. «Айлендерс» идёт на втором месте с 42 очками.

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