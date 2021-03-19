Детройт, США, , 10:42 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Детройта» хет-трик оформил нападающий Робби Фаббри. У «Далласа» шайбы забросили форварды Роопе Хинц и Джейсон Дикинсон.

Российский форвард «Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

В настоящее время «Детройт» занимает восьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 24 очка. «Даллас» идёт на седьмом месте с 25 очками.

Читайте также: Два очка Сергачёва и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»