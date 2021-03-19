Тампа, США, , 10:36 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили форварды Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Колтон и защитник Виктор Хедман.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился голевым пасом, а вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21 и отдал результативную передачу.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 44 очка. «Чикаго» идёт на четвёртом месте с 33 очками.

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