Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 18 марта закрылись в глубоком минусе. Нефть марки Brent подешевела на 7,46%, до $62,46 за баррель. На американской сессии цена снижалась до уровня $61,46, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Так получилось, что обвал на нефтяном рынке вызвали несколько триггеров. После заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла участники рынка продолжили распродавать облигации.

Доходность десятилетних гособлигаций США подскочила до 1,74% годовых. Она в свою очередь повысила спрос на доллар и заставила инвесторов уходить из рисковых активов.

Другой причиной падения нефтяных котировок может быть рост темпов распространения коронавируса в ряде стран и ввод новых ограничений. Ситуация в Европе остается напряженной.

Ряд европейских стран прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что тяжелый период в борьбе с пандемией коронавируса ожидает страну до середины апреля 2021 года.

Если к этому добавить, что запасы нефти в США увеличиваются несколько недель подряд, то от таких факторов появляется пессимизм в отношении быстрого восстановления мировой экономики, а также спроса на нефть и нефтепродукты.

Покупатели стали закрывать длинные позиции по фьючерсам контрактам на нефть. После пробоя поддержки $66,50 падение цен ускорилось на срабатывании защитных стопов.

Сегодня, 19 марта, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 1%, до $63,43. После падения рынок сейчас будет дня два корректироваться или консолидироваться в боковом тренде.

Для стабилизации ситуации на нефтяном рынке цене нужно подняться до отметки $65. Это компромиссная цена между продавцами и покупателями.

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