Кишинёв, , 09:35 — REGNUM В Молдавии в течение суток 18 марта выявили 1797 случаев заражения коронавирусом в ходе 5457 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 210 725 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 183 520 человек, в том числе 1412 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4425 пациентов с COVID-19, из которых 331 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4436 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 36 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1916 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5457 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1345 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии ухудшается эпидемиологическая ситуация. Самая сложная обстановка в Кишинёве. Накануне мэр молдавской столицы Ион Чебан сообщил, что заразился коронавирусом.

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