Сухум, , 08:54 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 18 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 217 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 19 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 51 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — девять человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 167 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 610 победили инфекцию, в том числе семеро — за последние сутки. Всего в стране скончались 206 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 17 марта в Абхазии выявили 27 носителей SARS-CoV-2 в результате 182 исследований.

Стоит отметить, что болевший COVID-19 премьер-министр Абхазии Александр Анкваб выздоровел. Он проходил лечение в одной из клиник Москвы.

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