Глазго, Великобритания, , 08:23 — REGNUM Пражская «Славия» одержала победу над шотландским «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Славии» голы забили нападающий Питер Олайинка на 14-й минуте и полузащитник Николае Станчу на 74-й.

«Рейнджерс» доигрывал матч вдевятером после удаления форварда Кемар Руф на 61-й минуте и защитника Леона Балогуна на 73-й.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, чешский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Читайте также: «Арсенал» вышел в четвертьфинал ЛЕ, несмотря на поражение в ответном матче

Читайте развитие сюжета: Футболиста чешской «Славии» избили после матча Лиги Европы