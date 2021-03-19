Лондон, , 08:17 — REGNUM Греческий «Олимпиакос» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил форвард «Олимпиакоса» Юссеф Аль-Араби на 51-й минуте матча. С 82-й минуте греческий клуб играл в меньшинстве после удаления защитника Уссейну Ба.

Напомним, в первом матче «Арсенал» победил со счётом 3:1. Таким образом, лондонский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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