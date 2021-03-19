Мехико, , 08:17 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 6,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 6692 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 376 875.

Также он отметил, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 698 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 196 606. При этом он уточнил, что на данный момент в стране 1 724 794 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 2 370 1873.