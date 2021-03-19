Москва, , 08:12 — REGNUM В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась. Об этом 19 марта заявила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9−10 тысяч. Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Пшеничная отметила, что на данное обстоятельство повлиял ряд факторов, включая соблюдение необходимых мер безопасности, кампания по вакцинации от COVID-19, начавшаяся еще в конце минувшего года, и появление у жителей РФ приобретенного естественным путем иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в России за сутки было выявлено 9803 новых носителя коронавируса за все время пандемии.