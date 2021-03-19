Москва, , 07:48 — REGNUM Аномально теплая погода прогнозируется в ближайшее время в ряде российских регионов в Сибири, 19 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров будут показывать положительные значения температур, а превышение над нормой составит до восьми градусов.

«Теплая погода с аномалиями от шести до восьми градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы (20 марта) в Красноярске очень потеплеет. Там тоже будет градусов на четыре-восемь выше нормы. Это значит, что в Красноярске днем с субботы температуры будут положительными», — сказал Вильфанд, слова которого цитирует ТАСС.

Синоптик добавил, что такая погода будет также наблюдаться в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.

Как сообщило ИА REGNUM, 15 марта директор Гидрометцентра России Сергей Борщ заявил, что в некоторых регионах России в весенние месяцы ожидается повышение уровня воды в реках выше нормы. По его словам, речь идет о реках Сибири, Дальнего Востока и Мурманской области.

Читайте также: Директор Гидрометцентра назвал регионы, которым угрожает половодье