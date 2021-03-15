Москва, , 11:40 — REGNUM В ряде регионов России весной ожидается повышение уровня поды в реках выше нормы. Об этом 15 марта заявил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

По словам эксперта, интенсивное половодье ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке.

«На реках Мурманской области, на Тоболе в Сибири. В Сибири наибольшие подъём уровня воды это верхняя Обь, Иртыш, Нижняя Обь и её притоки. В восточной Сибири — Приморский край, там половодье ожидаем выше обычного, на Сахалине, в Камчатском крае и в ряде рек Чукотского округа. В остальных местах на уровне нормы или ниже нормы», — заявил Борщ.

Что касается угрозы подтоплений, то она возможна в районе Великого Устюга, кроме того, возможно подтопление поймы Оки и хозяйственных построек в районе Калуги.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии откроют Центр управления в кризисных ситуациях