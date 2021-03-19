Веллингтон, , 07:28 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие два дня выявили десять носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все зараженные прибыли в страну из-за границы — из Индии, США, Пакистана, Папуа — Новой Гвинеи и Португалии. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в Окленде. При этом случаев распространения COVID-19 внутри страны не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 55 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2088 носителей SARS-CoV-2.