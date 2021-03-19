Прага, , 01:47 — REGNUM Сенат парламента Чехии отказался разрешать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), сообщает пресс-служба законодательного органа.

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«Нельзя разрешать применение вакцины «Спутник V» до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА», — говорится в итоговом постановлении.

Ранее глава чешского минздрава Ян Блатный отказался одобрять российский препарат для вакцинации населения без разрешения регулятора ЕС. При этом президент Чехии Милош Земан заявлял о намерениях предложить глава правительства республики Андрею Бабишу отправить в отставку Блатныя из-за противодействия «Спутнику V».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта правительство Чехии продлило ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Жителям республики по-прежнему будет запрещено покидать районы проживания.

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