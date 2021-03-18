Скопье, , 23:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 18 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 3761 образца в стране выявили 1216 носителей коронавируса. Еще 111 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 116 438 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3403 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 15 человек в возрасте от 53 до 94 лет. 99 126 пациентов выздоровели.

Лечение в Северной Македонии проходят 13 909 человек — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

В среду, 10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Приток прямых иностранных инвестиций в Северную Македонию сократился