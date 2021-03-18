Рим, 18 марта, 2021, 19:46 — ИА Регнум.

По данным навечер четверга, 18 марта, в Италии умерли 103 855человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на423 (днем ранее— на 431), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

(сс) Stefano Annovazzi Lodi Люди в защитных масках в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на24 935(днем ранее — на23 059).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 306 711 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 547 510человек — на8502 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 225 652 человека (за день этот показатель вырос на 76 310), что составляет 3,70% населения Италии.