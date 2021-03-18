Варшава, , 17:14 — REGNUM В Польше за сутки выявили более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Цифра оказалась самой высокой с начала пандемии. Об этом 18 марта сообщило министерство здравоохранения Польши на странице в соцсети Twitter.

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«За последние сутки в Польше выявлено 27 278 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество в следующих регионах: Мазовецкое воеводство (4 408 новых случаев), Силезское (3 788), Великопольское (2 493), Нижнешлёнское (2 371), Малопольское (2 192), Поморское (1 758), Куявско-Поморское (1 734), Подкарпатское (1 449). Умерло 356 человек с данным диагнозом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 278 новых случаев заражения в сутки в Польше является рекордным суточным показателем числа заражений коронавирусной инфекцией в текущем году. До этого число новых выявленных случаев в 2021 году не превышало 25 тысяч в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше объявили третью волну пандемии коронавируса.