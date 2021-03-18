Москва, 18 марта, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Крыму и Севастополе ликвидирован острый дефицит воды, сообщил 18 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе телемоста.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Севастополь

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По его словам, планы по улучшению водоснабжения на полуострове предполагают двукратное повышение объёмов воды. Однако уже сейчас острый дефицит воды на полуострове ликвидирован.

Вице-премьер рассказал, что в случае недостижения нужных объёмов предусмотрена возможность опреснительных установок.

Совещание проводит президент России Владимир Путин.