Песков напомнил о легитимности референдума в Крыму по законам Украины
Референдум о самоопределении Крыма в 2014 году был законен с точки зрения международного права. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», — сказал Песков.
Он напомнил, что проведение референдумов на Украине разрешается даже без согласия центральных властей.
Песков отметил, что, в отличие от России, на Украине «другая конституция, с другими положениями», а у самого Крыма имелся чётко прописанный особый статус: «Если вы изучите [законодательство Украины того периода], вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами».
В Крыму предложили возбудить уголовные дела против украинских политиков
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении крымских политиков, переехавших после 2014 года на Украину и призывающих сегодня к действиям против полуострова и его жителей.
«Мы будем инициировать вместе с главой республики (Сергеем Аксёнвоым), чтобы были возбуждены дела против крымских отщепенцев, которые, не стесняясь, вещают на всю страну (Украину) с экранов телевизоров, какие нужно сделать гадости для крымчан», — цитирует его Интерфакс.
В Крыму возложили цветы к памятнику Народного ополчения
Мероприятия, посвящённые Дню Общекрымского референдума 2014 года и седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходят в Республике Крым 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с почетными гостями возложили цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен». Также состоялось возложение цветов к памятнику «Вежливым людям».
«Вопрос Крыма» и смена элит — на Западе и в самой России
Как же всё-таки мало наш информационный официоз и политический истеблишмент уважают читающую публику и самих себя, насколько они зависимы от мнений, звучащих на Западе! Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявляет, что вопрос Крыма будет снят, «как только в западных странах сменится политическая элита», и эти слова ставятся в первые ряды новостей, их начинают активно обсуждать.
Но что тут обсуждать? Разве что согласиться с тем, что политические элиты в западных странах в ближайшее время не сменятся, а значит, если уповать на это, рассчитывать на признание законности волеизъявления крымчан и соответствующего отклика на него России не приходится.
Кто о чём. Глава МИД Украины обсудил вопрос Крыма с коллегой из Словении
Вопрос Крыма обсудили украинский и словенский министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Анже Логар 16 марта в Киеве, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.
Украинский министр на совместной пресс-конференции говорил о семи годах «аннексии Крыма» и о «систематических нарушениях прав человека» в Крыму. Кулеба заявил, что с 2014 года на Украине не было принято ни одного документа, который комплексно содержал бы все шаги и подходы Киева, необходимые для «деоккупации Крыма».
Пушков раскритиковал реплики Зеленского о референдуме в Крыму
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «фейковом референдуме в Крыму» обращено к нему самому, написал 15 марта председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
«Фейковым был не референдум в Крыму 2014 году — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое», — объяснил сенатор.
Лавров: Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией
Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 16 марта в своём выступлении на телеканале «Крым 24», приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией (празднуется 18 марта).