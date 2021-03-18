Москва, , 15:29 — REGNUM Возвращение в Москву российского посла в США Анатолия Антонова констатирует тупиковость любых сценариев диалога между Вашингтоном и столицей РФ. Об этом пишет 18 марта политолог Илья Фабричников в журнале Esquire.

В российской и советской истории, отмечает он, подобное происходило нечасто. Отзыв посла можно считать крайней мерой в отношениях между странами, хуже только объявление дипломата персоной нон грата.

Отзыв всегда говорит о понижении уровня дипломатических отношений, ведь вместо посла в стране остаётся временный поверенный в делах с гораздо меньшими полномочиями.

«Словом, «отзыв посла для консультаций» — это демонстрация того, что любые сценарии диалога ведут в тупик. То есть предельной степени фрустрации», — пишет Фабричников.

Россия, отмечает он, извлекла из дипломатического арсенала самое острое оружие из тех, какие может себе сегодня позволить.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для отзыва российского посла из США стали резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес высшего руководства России.

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