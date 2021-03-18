Москва, , 14:35 — REGNUM Вашингтон антироссийской истерикой завёл в тупик не только отношения с Москвой, но американскую идеологию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1».

Можно констатировать, отметила она, что США завели в тупик двусторонние отношения с Россией и свою собственную идеологию. С российским фактором американцы носятся, «как с чашей Грааля», и в основном приводят его не к месту.

«На сегодняшний день мы видим, что фактор России, демонизация нашей страны, он уже абсолютно исчерпал себя и дошел до самого предела», — сказала Захарова.

США нужны новые подходы в отношениях с Россией, на антироссийской истерике больше некуда ехать, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес руководства РФ ознаменовало новое обострение в двухсторонних отношениях. Так, посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для «ревизии российско-американских отношений», заявили в Кремле.

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