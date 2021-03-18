Москва, 18 марта, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья президенту США Джо Байдену, который ранее выступил с критическими высказываниями в адрес российского лидера. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеовстречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

(сс) Official White House. by David Lienemann Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году

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«Мы действительно лично знакомы с ним. Что бы я ему ответил? Я бы ему сказал: «Будьте здоровы!». Я желаю ему здоровья. Говорю это без шуток», — сказал Путин.

Он напомнил, что в истории каждого государства есть «много драматических и кровавых событий»: «Но когда мы оцениваем других людей или другие государства, мы всегда смотримся будто в зеркало, всегда видим там себя, потому что всегда перекладываем на другого то, чем мы дышим и являемся по сути. В детстве мы во дворе спорили и говорили: «Кто как обзывается — тот так и называется». Это не просто детская поговорочка. Смысл очень глубокий. В другом мы всегда видим собственные качества и даём оценку».