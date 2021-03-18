Москва, , 13:46 — REGNUM Советнику главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, останется под стражей до 7 мая. Такое решение 18 марта вынес Московский городской суд.

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Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о продлении ареста фигуранту дела. Жалоба на продление срока содержания под стражей Сафронова, поступившую от стороны защиты, была оставлена без удовлетворения.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время — советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле 2020 года по делу о государственной измене.

По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой. Ей он передавал информацию военно-технического характера о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем секретных сведений от Сафронова были Соединённые Штаты.