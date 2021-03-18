София, , 12:51 — REGNUM На фоне резкого роста числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, власти Болгарии вводят с 22 марта всеобщий карантин сроком на десять дней. Об этом 18 марта сообщил на брифинге болгарский министр здравоохранения Костадин Ангелов.

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«Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне. Они будут введены на 10 дней с понедельника», — сказал он.

Также уточняется, что с 22 марта в Болгарии будет приостановлена работа предприятий общепита и запрещено проведение мероприятий общественного, спортивного, культурного и развлекательного характера. Кроме того, закрываются крупные торговые центры и перестают работать театры и кинотеатры, а также детские сады и школы.

Отметим, на сегодняшний день в Болгарии за все время пандемии выявлено свыше 291,7 тыс. носителей коронавируса при более чем 11,7 тыс. скончавшихся от COVID-19.