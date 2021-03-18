Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) снимет ограничения для игроков и представителей лиги, привитых от коронавируса. Об этом 18 марта сообщает журналист Шамс Чарания.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Теперь вакцинировавшиеся смогут не соблюдать карантин, общаться с неограниченным количеством людей, посещать рестораны под открытым небом и принимать до четырёх гостей. Такие нормы содержатся в новом протоколе COVID-19 для представителей НБА.

Кроме того, они будут освобождены от необходимости сдачи тестов в выходные дни.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне НБА может снять ограничения на заполняемость арен на матчах.