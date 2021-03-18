Париж, , 12:06 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot представил третье поколение модели 308 с ретро-знаком и логотипом «308». Видео с новым автомобилем размещено на YouTube-канале Les Voitures.

Новая модель получит светодиодные дневные ходовые огни в виде «львиных клыков», являющиеся продолжением фар. Для версий GT и GT Pack предусмотрены более тонкие матричные светодиодные фары. Радиаторная решётка новинки выполнена в стиле решёток моделей 3008 и 5008.

Новый Peugeot 308 будет приводиться в движение трехцилиндровым бензиновым мотором с турбированным наддувом рабочим объёмом 1,2 л. Мощность мотора составит 110 или 130 л. с. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатой механической трансмиссией. За дополнительную плату можно приобрести версию авто с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее в РФ были представлены фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy с шестискоростной гидромеханической автоматической трансмиссией. Она предназначена для модификации моделей с двухлитровым турбированным дизельным мотором производительностью 150 л. с.

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