Париж, , 11:46 — REGNUM В сети были опубликованы снимки Peugeot 308 нового поколения. Фотографии размещены на сайте Autocar.

Peugeot 308 нового поколения Autocar

Дизайн передней части новинки выполнен в духе моделей 208, 2008 и 508 с дневными ходовыми огнями Peugeot, стилизованными под клыки, а также с узкими светодиодными фарами. Автомобиль получил новую эмблему бренда в стиле ретро.

Автопроизводители укомплектовали модель узкой головной оптикой, модернизированными бамперами и более спортивным профилем кузова. В компании планируют использовать дизайн нового Peugeot 308 как основу для экстерьера остальных моделей марки.

В качестве силового агрегата у автомобиля будет гибридный двигатель на базе 1,6-литрового бензинового мотора. Самые продвинутые версии модели могут получить 300-сильные агрегаты и привод 4×4.

Ранее компания Peugeot представила новый электрокар e-Rifter. В движение автомобиль приводит электромотор производительностью 134 л. с. Максимальная дальность хода электромобиля равна 275 км.

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