Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Ещё 240 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые случаи заражения коронавирусом установлены в 40 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (91), Новочеркасске (восемь), Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Сальском и Цимлянском районах (по семь). Более четверти заразившихся — старше 66 лет, 9,5% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 77 706 жителей Ростовской области.

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