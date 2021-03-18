Кишинёв, , 11:09 — REGNUM Генеральный примар (мэр) Кишинёва Ион Чебан заразился коронавирусом. Об этом он 18 марта сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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"Я сделал тест в общем порядке, так как многие сотрудники администрации заразились… У одних серьёзное ухудшение здоровья, другие узнали о заболевании случайно, потому что я просил всех сотрудников пройти обследование», — написал Чебан.

Градоначальник отметил, что ухудшения самочувствия не ощущает. Он изолировался дома и будет работать удаленно. Чебан также рекомендовал всем руководителям организаций организовать тестирование для своих сотрудников.

Стоит отметить, что в Молдавии ухудшается эпидемиологическая ситуация. Чебан ранее заявил, что наиболее сложная ситуация в Кишинёве.

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