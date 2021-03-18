Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не хочет давать прогнозы относительно того, как вакцинация населения страны будет продолжаться в свете последних событий. Глава правительства отказался спекулировать на эту тему в ходе интервью в эфире телеканал SVT.

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После недавних задержек с поставками вакцины и приостановкой применения препарата AstraZeneca многие ставят под сомнение реализацию плана, который ранее представило правительство Швеции.

Премьер-министр Швеции, подчеркивают журналисты, не хочет строить предположений о том, как все пойдет, однако он последние события всего лишь две неудачи на фоне значительных успехов в борьбе с пандемией коронавируса за последнее время.

«С одной стороны, мы видим эти плохие новости, но ведь ведется работа и в другом направлении», — отметил глава шведского правительства Лёвен.