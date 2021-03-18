В ОБСЕ заявили о росте нарушений перемирия в Донбассе
Киев, 18 марта, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Участники конфликта в Донбассе должны приложить усилия и не допустить эскалации ситуации на юго-востоке Украины. С таким призывом выступила Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау.
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Представитель ОБСЕ добавила, что на сегодня приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе в целом сохраняется. По её словам, число нарушений перемирия продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу дополнительных мер.
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Она сказала также на то, что в последнее время в информационном пространстве участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Украину от попыток решить конфликт в Донбассе силовыми методами. По её словам, Киеву следует добросовестно выполнять свои обязательства по Минским соглашениям вместо выдумывания неких новых договорённостей.