Киев, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 15 053 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 18 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки на Украине госпитализировали 4376 человек, 267 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Житомирской области, Киеве и Львовской области — 1398, и по 1092 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 504 076 случаев заражения, 29 253 случая завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 11 833 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 289 пациентов скончались в результате осложнений, вызванных болезнью.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал власти Украины ужесточить карантин в столице. По его мнению, счёт времени идёт на сутки, после чего ситуация с распространением COVID-19 в городе может выйти из-под контроля.

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