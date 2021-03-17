Киев, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 11 833 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 17 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране госпитализировали 4877 человек, 289 пациентов скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявили в Киеве и Львовской области — 1121 и 884 случая соответственно.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 489 023 случая заражения коронавирусом, 28 986 человек скончались из-за осложнений.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 9642 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от осложнений COVID-19 скончались 264 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, что на данный момент побочные эффекты от применения вакцины против COVID-19 зафиксированы у 0,5% привившихся граждан страны.

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