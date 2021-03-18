Оттава, , 10:04 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили форварды Брок Бёзер и Бо Хорват. У «Оттавы» точными бросками отметились нападающие Райан Дзингел и Джош Норрис.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ванкувера». Решающий бросок исполнил нападающий Адам Годетт.

В настоящее время «Ванкувер» занимает пятое место в Северном дивизионе, на счету команды 32 очка. «Оттава» идёт на седьмом месте с 23 очками.

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