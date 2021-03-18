Виннипег, Канада, , 10:00 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Кайл Коннор. Ещё по шайбе забросили форварды Блейк Уилер и Николай Элерс.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Филлип Дано, Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли.

В настоящее время «Виннипег» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 34 очками.

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