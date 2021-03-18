Калгари, Канада, , 09:56 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Райан Ньюджент-Хопкинс, Ессе Пульюярви, Доминик Кагун, Коннор Макдэвид, Алекс Чиассон, Зак Кассиан и защитник Дарнелл Нурс.

В составе «Калгари» точными бросками отметились форварды Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Джонни Годро.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает третье место в Северном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Калгари» идёт на шестом месте с 31 очком.

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