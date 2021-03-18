Нью-Йорк, США, , 09:43 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 9:0.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил нападающий Мика Зибанежад. Российский форвард Павел Бучневич сделал дубль и отдал два голевых паса. На счету Артемия Панарина гол и результативная передача.

Также отличились Брендан Лемье, Джейкоб Труба и Филип Хитил. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл «на ноль», отразив все 26 бросков по своим воротам.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Филадельфия» идёт на пятом месте с 31 очком.

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