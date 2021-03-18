Москва, , 09:48 — REGNUM Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси и повышения цен на неё в России нет, сообщили 18 марта в пресс-службе Росрыболовства.

«На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой», — сообщили в Росрыболовстве.

Кроме того, рыбопромышленники, которые имеют так называемые «незаходные» суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на обращение главы компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко сообщило, что в России вылов сардины иваси для рыбодобытчиков на Дальнем Востоке может стать нерентабельным. Такая ситуация, как говорится в обращении, может привести к отказу от промысла рыбы, из-за чего на рынке возникнут сбои в поставках.

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