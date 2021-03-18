Москва, , 05:53 — REGNUM Нерентабельным может стать в России вылов сардины иваси для рыбодобытчиков на Дальнем Востоке. Об этом 17 марта сообщило РБК со ссылкой на обращение главы компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Увеличение затрат при промысле этой рыбы произойдет из-за вступления в силу новых требований по растаможиванию так называемых незаходных судов — кораблей, построенных или купленных за рубежом и обслуживаемых в иностранных портах. Они должны будут проходить декларирование, чтобы вести добычу в исключительной экономической зоне РФ по российским квотам.

Такая ситуация может привести к отказу от промысла рыбы, из-за чего на рынке возникнут сбои в поставках и «значительное» повышение стоимости некоторых видов рыбной продукции.

В 2017 году в России был принят новый механизм инвестиционных квот, который предоставлял большие квоты на вылов рыбы компаниям, обязующимся обновлять флот или строить новые корабли на российских предприятиях.

Как сообщило ИА REGNUM, 12 февраля аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко назвал причины возможного повышения цен на минтай, связанных с пандемией коронавируса в Китае и издержками при транспортировке рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию.

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