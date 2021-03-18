Лос-Анджелес, США, , 09:34 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили защитник Дрю Даути и нападающие Карл Грундстрём, Тревор Мур и Анже Копитар. У «Сент-Луиса» отличился форвард Майк Хоффман.

В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте с 33 очками.

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