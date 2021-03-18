Лас-Вегас, США, , 09:30 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Вегаса» шайбы забросили защитники Ши Теодор, Николас Хаг и Алек Мартинес, а также форварды Коди Гласс и Райан Ривз.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились нападающие Мэттью Ньето, Марио Ферраро, Кевин Лабанк и Эвандер Кейн.

В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 41 очко. «Сан-Хосе» идёт на седьмом месте с 25 очками.

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